На Алтае бывшего начальника районного отдела ГИБДД отправили в колонию

Он помогал сдавать теоретические экзамены на права Фото: Анна СЕМИНА

Бывшего начальника регистрационно - экзаменационного отделения ГИБДД «Павловское» за получение взятки отправили в колонию на восемь лет, а также срок получил посредник.

Следствие и суд установили, что с июля 2020 по апрель 2021 года начальник РЭО через своего 68-летнего посредника, получил несколько взяток. За полученные деньги он должен был обеспечить сдачу теоретического экзамена по правилам дорожного движения, но без фактической сдачи.

– Общая сумма взятки составила около 300 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе СУСК РФ по Алтайскому краю.

Этот полицейский сам принимал экзамен и подсказывал ответы. После этого подписывал документы подтверждающие успешную сдачу. Соответственно кандидаты в водители автоматически получали на практическую часть испытания.

В общей сложности следователи смогли установить и доказать восемь эпизодов. Размер взятки в каждом случае составлял от 25 до 45 тысяч рублей.

Для обеспечения гражданского иска на имущество обвиняемого был наложен арест на сумму около трех миллионов рублей. Полицейский же до последнего свою вину не признавал, а его родственники оказывали давление на следствие. Они писали жалобы и сообщения в социальных сетях. Тем не менее, вердикт судом был вынесен: восемь лет колонии общего режима и штраф 2 млн рублей. Кроме того, его лишили права занимать определенные должности в правоохранительных органах на 4 года и лишили звания «майор полиции».

– Кроме того, у него конфискован эквивалент дохода, полученного в результате совершения преступлений, в размере 296 945 рублей, - добавляют в ведомстве.

68-летний посредник получил четыре года лишения свободы и штраф 150 500 рублей.