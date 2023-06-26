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НовостиОбщество26 июня 2023 6:01

Алтай-Кокс организовал творческий экологический конкурс для детей

Волонтеры Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) провели для заринских ребят конкурс рисунков на асфальте на тему экологии
Конкурс

Конкурс

Фото: из архива компании

Участниками традиционного творческого соревнования стали более 80 детей из семей заводчан. Дети изобразили способы по поддержанию чистоты планеты, например, осознанное потребление ресурсов, сортировку и переработку бумаги и мусора. Участников наградили призами от компании, а лучшие работы поощрили особыми подарками от женсовета завода.

В 2022 году предприятие направило на природоохранные мероприятия более 130 млн рублей.

Развитие экологически безопасного производства – одна из приоритетных задач завода. В числе природоохранных объектов предприятия – коллекторные системы сбора эмиссии, биохимическая установка очистки сточных вод, установки беспылевой выдачи кокса, системы очистки воздуха в основных производственных подразделениях и другие системы.