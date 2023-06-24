В Барнауле мужчина ночью упал в яму глубиной четыре метра

В яму опустили штурмовую лестницу Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Ночью 24 июня спасатели в барнаульском поселке Южный вытащили из ямы мужчину, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение на пульт диспетчера поступило в 00:40. Приехав на место, сотрудники пожарно-спасательной части опустили в яму штурмовую лестницу. И один из них спустился вниз, чтобы помочь мужчине выбраться.

- От падения с лестницы мы страховали мужчину при помощи пожарного рукава, - рассказали специалисты.

После аварийно-спасательных работ мужчину передали работникам «скорой».

Отмечается, что яму выкопали при ремонте коммуникаций. Ее глубина составляет около 4 метров.

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