Губернатор Виктор Томенко поддержал выступление президента

Глава Алтайского края заявил, что в условиях СВО разжигание конфликтов внутри страны недопустимо. Фото Антона Червякова

После выступления президента Владимира Путина по поводу событий, происходящих в стране, губернатор Виктор Томенко обратился к жителям Алтайского края в своем ТГ-канале.

«Президент отдал приказ о нейтрализации вооруженного мятежа. Алтай - с Путиным! И я, уверен, все земляки поддерживают главу нашего государства», - написал Томенко.

Глава Алтайского края заявил, что в условиях СВО разжигание конфликтов внутри страны недопустимо. Сегодня по этому поводу он провел оперативное совещание с силовым блоком. Томенко заверил, что в крае обеспечат безопасность каждого жителя.

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