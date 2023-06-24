В Барнауле ремонтируют дорогу, ведущую к «ДАРу» и краевой больнице

Сейчас бригада завершает работы по фрезерованию старого покрытия Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле приступили к асфальтированию дороги по проезду Канатному. В порядок приведут свыше 2 тысяч квадратных метров, сообщает мэрия.

С просьбой о ремонте обратились не только жители нагорной части города, но и сотрудники учреждений, расположенных в медицинском кластере. Многие медработники (перинатального центра «ДАР», краевой больницы и т.д.) едут на работу именно по этому участку.

Сейчас бригада завершает работы по фрезерованию старого покрытия и отсыпке низменных участков. В ближайшие дни приступит к асфальтированию проезжей части. Ремонт идет от гидротехнического сооружения на реке Барнаулке до проезда Канатного.

Отмечается, что дорога разгрузит Змеиногорский тракт и улицу Кутузова. На обновление выделено более 2 млн. рублей.

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