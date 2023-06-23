Барнаульский предприниматель Нодар Шония рассказал о перспективных нишах в сфере недвижимости

Фото предоставлено компанией «Селф»

На деловом обеде с участием инициативных предпринимателей Алтайского края выступил Нодар Шония, основатель и руководитель строительной компании «Селф», работающей в Барнауле с 1996 года. Выступая перед бизнес-сообществом, он обозначил основные перспективные ниши в сфере строительства недвижимости в Барнауле и Горном Алтае. Об этом сообщает «Толк».

По словам Нодара Шонии, у Алтайского края хорошая инвестиционная привлекательность для девелопмента и в целом для бизнеса. Алтайские строительные компании доказали свою устойчивость, а конкуренция выводит продукт на новый уровень. К тому же в регионе реализуется множество инвестиционных программ, и есть запрос на повышение качества жилья.

Также руководитель «Селфа» уверен, что с точки зрения строительства нужно осваивать центр города.

– Здесь много аварийного и ветхого жилья, есть неосвоенные заболоченные участки, которые при правильном подходе могут стать привлекательными локациями, - отметил Нодар Шония.

Отдельно предприниматель остановился на перспективах рынка недвижимости в Горном Алтае, ставшим важной точкой развития на инвестиционной карте России. К недвижимости республики Алтай проявляют интерес жители других регионов, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Туристический поток рождает спрос на развитие инфраструктуры. Так, например, в мае 2023 года компания «Селф» приступила к строительству многоэтажных жилых домов в селе Майма. Это уже третий проект, который компания реализует в соседнем регионе.

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