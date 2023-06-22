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НовостиДом. Семья22 июня 2023 4:59

На Алтае спасли кота Леопольда, просидевшего два дня на столбе

Хозяйка была рада до слез
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Спасение Леопольда. Фото: Управления ГОЧС и ПБ в РА

Спасение Леопольда. Фото: Управления ГОЧС и ПБ в РА

В Республике Алтай пожарный снял со столба кота Леопольда, который просидел там больше двух суток.

Это произошло в селе Кош-Агач. За помощью к пожарным обратилась хозяйки пушистого беглеца. Она рассказала, что кот Леопольд забрался на высокий столб и не может с него слезть.

– Самостоятельно снять кота со столба женщина не могла, а другие службы отказали ей в помощи. Но пожарные не смогли оставить лучшего друга женщины в беде и отправились спасать Леопольда, - рассказывают в Управлении ГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

Пожарные прибыли на место, достали лестницу и по ней добрались до верхушки столба, откуда сняли испуганное животное и вернули его распереживавшейся хозяйке. Со слезами на глазах она поблагодарила спасителей своего Леопольда.