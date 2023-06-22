Барнаул присоединился к общероссийской акции «Свеча памяти»

Свеча памяти. Фото: t.me/tomenko_22

21 июня в Барнауле накануне Дня памяти и скорби прошла общероссийская акция «Свеча памяти». Как сообщили губернатор Виктор Томенко в своем телеграм-канале, на фронт ушло больше полумиллиона жителей Алтайского края.

- Здесь, у нас в крае, тоже ковалась победа. Лечили и ставили на ноги раненых, отправляли на фронт теплые вещи, продукты питания, вооружения. Гордимся и помним труд жителей края, работавших фактически под открытым небом на заводах, которые только-только эвакуировали из европейской части страны в Сибирь, - отметил глава региона.

Во время акции участники почтили память павших минутой молчания. В мероприятии участвовали краевые депутаты, сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю, УФСБ, прокуратуры, иные силовики и представители органов власти, а также волонтеры.