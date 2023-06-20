На Алтае родители на несколько суток бросили пятерых маленьких детей без еды и воды

Уголовное дело возбудили по двум статьям Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей Краснощековского района осудили за неисполнение родительских обязанностей и оставление детей в опасности. Подробности сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что в январе этого года родители оставили дома более чем на трое суток пятерых детей возрастом один год, четыре, пять, семь и девять лет. При этом в доме было холодно и не было еды и воды. Детей обнаружили сотрудники школы и передали органам опеки.

Мировой суд назначил каждому из родителей 480 часов обязательных работ. Пара свою вину признала и раскаялась. Детей при этом из семьи изъяли - сейчас они находятся в специализированном учреждении. А органы опеки решают вопрос о лишении родительских прав.

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