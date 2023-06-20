15-летняя бийчанка упала с пятого этажа и погибла

Подробности происшествия не известны Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске 19 июня на ул. Репина с пятого этажа выпала 15-летняя девушка и разбилась насмерть, сообщает «Бийский рабочий».

Подробности происшествия не известны. Лишь за секунду до трагедии очевидцы якобы слышали крик девушки.

Вечером 19 июня к дому, где случилась трагедия, принесли цветы, перетянутые черной лентой, и положили на асфальт.

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