15-летняя бийчанка упала с пятого этажа и погибла

Подробности происшествия не известны
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Бийске 19 июня на ул. Репина с пятого этажа выпала 15-летняя девушка и разбилась насмерть, сообщает «Бийский рабочий».
Подробности происшествия не известны. Лишь за секунду до трагедии очевидцы якобы слышали крик девушки.
Вечером 19 июня к дому, где случилась трагедия, принесли цветы, перетянутые черной лентой, и положили на асфальт.
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