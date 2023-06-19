Жительница Алтайского края снялась в шоу «Выжить в Дубае»

Анастасия Балахнина Фото: пресс-службы телеканала ТНТ, г.Барнаул

Менеджер торговых площадок в госзакупках из Бийска Анастасия Балахнина приняла участие в новом шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ.

Женщина рассказала, что увидела пост Павла Воли о том, что проходит кастинг в новое шоу для жителей маленьких городов и тех, кто никогда не был заграницей. Анастасия Балахнина заполнила анкету и отправила видео-заявку. Она попала в финальный кастинг, который прошел успешно.

Анастасия была счастлива, потому что стала участницей проекта. Со многими людьми из шоу уроженка Бийска сдружилась и даже не рассматривала их как соперников.

В шоу звёздная и народная команды будут сражаться за приз в 10 млн рублей. Премьера состоится 25 июня.