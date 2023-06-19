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НовостиОбщество19 июня 2023 6:27

В Барнауле выбрали подрядчика, который достроит дом для пограничников

Работы уже начались
Герман Архаров
Застройщик подчеркнул, что важно оперативно завершить все работы

Застройщик подчеркнул, что важно оперативно завершить все работы

Фото: Олег УКЛАДОВ

Дом для пограничников на улице Панфиловцев, 41 в Барнауле начала достраивать группа компаний «Селф» Нодара Шонии. Об этом пишет Толк.

Здание начала возводить еще 14 лет назад другая компания, несколько лет стройка была заморожена, однако сейчас работы продолжили.

Застройщик подчеркнул, что важно оперативно завершить все работы и передать квартиры будущим жильцам. В частности, специалистам предстоит закончить кладку стен, вставить окна, а также смонтировать навесной фасад с утеплителем

Нодар Шония подчеркнул, что специалисты позаботятся о том, чтобы квартиры были комфортными. Он добавил, что они не остаются в стороне от происходящего в стране. В настоящее время строители восстанавливают жилья и соцобъекты в ЛНР.