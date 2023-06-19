Новый жилой комплекс появится в частном сектор в Барнауле

Дом появится на улице Гоголя, 25а Фото: Олег УКЛАДОВ

В частном секторе в Барнауле на улице Гоголя, 25а появится 10-этажный жилой комплекс. Разрешение выдал профильный комитет администрации краевой столицы, сообщает Толк.

Ранее проект представили градсовете. Тогда архитектор рассказывал, что это будет 10-этажный дом с 90 квартирами. Его построят на месте, где ранее снесли ветхие постройки.

На первом этаже ЖК разместят коммерческие помещения, во дворе – площадки для игр детей, спорта и отдыха. Также предусмотрена подземная парковка

Добавим, что автор также показал проект планировки, который в будущем позволяет застроить зданиями периметр, который ограничен улицами Никитина, Промышленной, Ползунова и проспектом Комсомольским.