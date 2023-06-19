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НовостиОбщество19 июня 2023 2:11

Губернатор Томенко в День медика посетил БСМП №2 Барнаула

Глава региона, отметил важность профессии медиков
Герман Архаров
Фото: Антон Червяков

Фото: Антон Червяков

В День медика губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил хирургическое отделение БСМП №2 Барнаула и пообщался с сотрудниками. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона, отметил важность профессии медиков и расспросил их о проблемах, которые беспокоят. Врачи признались, что операционным требуется расширение. Кроме того, нужен аппарат для гемодиализа. Глава региона сказал, что власти примут меры.

В общении с губернатором главврач больницы Александр Берестенников отметил, что в медучреждении много молодых специалистов, большое внимание уделают обучению и повышению квалификации

Напомним, с 1 июля молодые медики и опытные врачи-наставники Алтайского края станут получать доплаты.