Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июня 2023 8:00

В Барнауле обчистили киоск с колбасой

Предполагаемый вор даже не успел ее съесть
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Колбасу удалось изъять

Колбасу удалось изъять

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Барнауле зарегистрировали кражу из киоска с колбасой.

Инцидент произошел в Октябрьском районе.

– Злоумышленник под покровом ночи сорвал металлическую решетку и проник в киоск через окно, - рассказывают в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

Воришка унес несколько палок колбасы, котлеты, сыр, нарезку и конфеты. Владелец торговой точки предварительно оценил ущерб в пять тысяч рублей.

Подозреваемого уже задержали. Им оказался 35-летний мужчина. Похищенные продукты у него изъяли. Он просто не успел все съесть.

Известно, что ранее у него уже были проблемы с законом. По факту кражи возбуждено уголовное дело.