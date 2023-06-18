В Барнауле обчистили киоск с колбасой

Колбасу удалось изъять Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Барнауле зарегистрировали кражу из киоска с колбасой.

Инцидент произошел в Октябрьском районе.

– Злоумышленник под покровом ночи сорвал металлическую решетку и проник в киоск через окно, - рассказывают в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

Воришка унес несколько палок колбасы, котлеты, сыр, нарезку и конфеты. Владелец торговой точки предварительно оценил ущерб в пять тысяч рублей.

Подозреваемого уже задержали. Им оказался 35-летний мужчина. Похищенные продукты у него изъяли. Он просто не успел все съесть.

Известно, что ранее у него уже были проблемы с законом. По факту кражи возбуждено уголовное дело.