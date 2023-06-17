В Алтайском крае за 1,2 млрд рублей построят завод по производству соды

Соглашение подписано во время ПМЭФ. Фото: t.me/tomenko_22

В Алтайском крае построят завод по производству соды. Строительством займется один из крупнейших в России производителей стеклянной упаковки, сообщил губернатор региона Виктор Томенко, участвующий в Петербургском международном экономическом форуме-2023.

По словам Томенко, он подписал соглашение с руководителем «Сибирское стекло» Антоном Мором. Предприятие появится в Михайловском районе. Сырье будут получать из озера Танатар. Соду можно будет использовать для производства стиральных порошков и других чистящих средств.

- Инвестиции серьезные — 1,2 миллиарда рублей. И что еще очень важно — в Михайловском районе появятся новые рабочие места. На предприятии будут заняты 150 человек, - сказал губернатор.

На запуск завода потребуется 2,5 года. В настоящий момент идет проектирование.

Кроме того, компания перерабатывает стеклянные бутылки, а это крайне важное направление, в том числе для нашего края.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня.