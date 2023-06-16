Алтайский губернатор обсудил с главой Калмыкии планы по сотрудничеству

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Республики Калмыкия Бату Хасиков на ПМЭФ обсудили планы по сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Во время Петербургского международного экономического форума главы регионов утвердили план мероприятий до 2026 года.

Согласно утвержденному плану, представители Алтайского края будут делиться опытом разработки и внедрения инновационных аграрных технологий. Также план предусматривает взаимодействие в других областях - в социальной сфере, спорте, молодежной политике, обмен опытом и внедрение самых современных информационно-коммуникационных технологий.

Напомним, также во время ПФЭВ Виктор Томенко договорился о сотрудничестве с губернатором Челябинской области, обсудил совместные планы с главами Новосибирской области и Республики Алтай.