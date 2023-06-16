В Бийске бродячая собака укусила за лицо 4-летнего ребенка на детской площадке

Прокуратура региона даст оценку работе органам местного самоуправления в части обращения с безнадзорными животными Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске бродячая собака укусила 4-летнего ребенка на детской площадке. Прокуратура Алтайского края проводит проверку.

Инцидент случился на детской площадке. Как рассказали работники станции скорой помощи Бийска, ребенок играл в песочнице, когда на него набросился беспризорный пес.

– У мальчика рвано укушенная рана лица. После оказания первой помощи на месте пострадавшего в состоянии средней степени тяжести бригада «Станции скорой медицинской помощи Бийска» доставила в детскую стоматологию, - рассказал главный врач ССМП Алексей Карнаухов.

Прокуратура региона даст оценку работе органам местного самоуправления в части обращения с безнадзорными животными. Если все же найдется хозяин собаки, то его проверят на соблюдение требований, предъявляемых к содержанию животных.