До +29 прогнозируют в Алтайском крае 16 июня 2023

В Барнауле столбик термометра в дневное время покажет от +24 до +26 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край вновь возвращается жара. Прогноз на 16 июня дал региональный Гидрометцентр.

В целом по краю днем температура воздуха составит от +24 до +29 градусов. Преимущественно без осадков, по северу местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ветер подует юго-западный со скоростью 4-9 м/с, местами порывы усилятся до 14 м/с.

В Барнауле столбик термометра в дневное время покажет от +24 до +26 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.