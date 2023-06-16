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НовостиОбщество16 июня 2023 1:17

До +29 прогнозируют в Алтайском крае 16 июня 2023

По северу местами пройдут небольшие дожди
Вера Березовская
В Барнауле столбик термометра в дневное время покажет от +24 до +26 градусов

В Барнауле столбик термометра в дневное время покажет от +24 до +26 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край вновь возвращается жара. Прогноз на 16 июня дал региональный Гидрометцентр.

В целом по краю днем температура воздуха составит от +24 до +29 градусов. Преимущественно без осадков, по северу местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ветер подует юго-западный со скоростью 4-9 м/с, местами порывы усилятся до 14 м/с.

В Барнауле столбик термометра в дневное время покажет от +24 до +26 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.