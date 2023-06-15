На Алтае отменили особый противопожарный режим

Тем не менее, местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае 15 июня отменили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление выпустило правительство региона.

Режим решили отменить в связи с тем, что в крае стабилизировалась обстановка с природными пожарами. А также установилась погода, которая способствует снижению класса пожарной опасности.

Тем не менее, с 14 по 16 июня местами в регионе сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). Ситуация остается на особом контроле МЧС.

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