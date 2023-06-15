Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июня 2023 8:40

На мосту у Нового рынка в Барнауле продолжается монтаж пролета

Смонтировано уже шесть балок из восьми
Александра Сапожкова
Строительство моста у Нового рынка в Барнауле

Строительство моста у Нового рынка в Барнауле

Фото: "Вечерний Барнаул"

Барнаульское ДСУ №4 продолжает монтаж пролета между первой и второй опорами путепровода у Нового рынка, передает ТГ-канал «Мост».

Там смонтировано уже шесть балок из восьми. Именно на этих балках и будет обустроена монолитная проезжая часть.

Параллельно рабочие обустраивают подпорную стенку четвертой опоры. А на третьей опоре строители изготавливают опалубку.

После завершения этих работ начнется обустройство стапеля для надвижки пролетного строения между третьей и четвертой опорами.