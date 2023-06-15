На мосту у Нового рынка в Барнауле продолжается монтаж пролета

Строительство моста у Нового рынка в Барнауле
Фото: "Вечерний Барнаул"
Барнаульское ДСУ №4 продолжает монтаж пролета между первой и второй опорами путепровода у Нового рынка, передает ТГ-канал «Мост».
Там смонтировано уже шесть балок из восьми. Именно на этих балках и будет обустроена монолитная проезжая часть.
Параллельно рабочие обустраивают подпорную стенку четвертой опоры. А на третьей опоре строители изготавливают опалубку.
После завершения этих работ начнется обустройство стапеля для надвижки пролетного строения между третьей и четвертой опорами.