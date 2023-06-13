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НовостиОбщество13 июня 2023 10:43

Барнаульцы могут пройти бесплатное медобследование

рынке
Герман Архаров
Обследования станут проводить с 10 до 15 часов

Обследования станут проводить с 10 до 15 часов

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 13 по 17 июня барнаульцы могут бесплатно проверить свое здоровье на Новом рынке на проспекте Пионеров, 13. Об этом сообщает краевой центр общественного здоровья и медпрофилактики

Обследования станут проводить с 10 до 15 часов. Медики определят уровень глюкозы в крови, а также проверят работу сердца, мышечной силы рук, содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе и другое.

По результатам обследования барнаульцы получат развернутую консультацию врача-терапевта. Для прохождения обследования нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.