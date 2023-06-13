Автопоезд центра «Мой бизнес» отправился по районам Алтайского края

Фото: центра «Мой бизнес»

Автопоезд алтайского регионального центра «Мой бизнес» за минувшие дни посетил четыре района. Специалисты провели встречи для действующих и потенциальных предпринимателей. Мероприятия посетили уже больше 70 человек.

Совместную акцию проводят специалисты центра «Мой бизнес» и управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Они рассказывают действующим и будущим предпринимателям, а также самозанятым гражданам о существующих мерах господдержки бизнеса, как их можно оформить, о программах льготного кредитования, субсидирования, об адресной поддержке и т.д.

Кроме того, специалисты центра рассказывают о том, какие бесплатные образовательные программы для бизнесменов существуют и как записаться на обучение. В доступной форме представлена информация о том, как не просто выйти на рынок, но и расширить географию сбыта продукции и услуг.

Чтобы бизнес успешно существовал и процветал, участникам встреч рассказали о нюансах налогообложения в Алтайском крае. Это и так называемые «налоговые каникулы», и «упрощенка», и патентная система, и многое другое. Предпринимателям досконально объяснили и на конкретном примере показали, как правильно рассчитать налог и какую систему лучше выбрать в конкретном случае.

Помимо всего этого предприниматели смогли задать интересующие их вопросы.

Уже сегодня, 13 июня, автопоезд остановится в Кытманово и Залесово. 14 июня пройдет встреча для бизнесменов из Тальменки, а 15 июня – в Калманке.

Дополнительная информация по телефону: 8-800-222-83-22.

Справка КП

Проект реализуется в Алтайском крае с 2019 года НО «Алтайский фонд МСП» совместно с информационно-консультационными центрами поддержки предпринимательства. Он направлен на формирование муниципальных предпринимательских сообществ и вовлечение потенциальных и действующих предпринимателей, а также самозанятых граждан в образовательные мероприятия с целью развития и повышения предпринимательских компетенций. НО «Алтайский фонд МСП» осуществляет свою деятельность в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».