Два человека пострадали в опрокинувшемся автомобиле на Алтае

Полицейские проводят проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

13 июня в Бийском районе Алтайского края автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. В аварии пострадали два человека, пишет региональное управление МВД.

ДТП произошло на 11 километре дороги Бийск – Солтон. Как предварительно установили правоохранители, водитель Renault Sandero Stepway двигался со стороны Бийска в направлении Турочака. Он не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась.

В результате аварии пострадали женщины 65-ти и 53-х лет, которые ехали в иномарке. Их доставили в больницу.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего