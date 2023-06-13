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НовостиПроисшествия13 июня 2023 9:57

Два человека пострадали в опрокинувшемся автомобиле на Алтае

Пострадавших доставили в больницу
Герман Архаров
Полицейские проводят проверку

Полицейские проводят проверку

Фото: Олег УКЛАДОВ

13 июня в Бийском районе Алтайского края автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. В аварии пострадали два человека, пишет региональное управление МВД.

ДТП произошло на 11 километре дороги Бийск – Солтон. Как предварительно установили правоохранители, водитель Renault Sandero Stepway двигался со стороны Бийска в направлении Турочака. Он не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась.

В результате аварии пострадали женщины 65-ти и 53-х лет, которые ехали в иномарке. Их доставили в больницу.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП и выясняют все обстоятельства произошедшего