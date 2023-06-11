За неделю клещи покусали больше 900 жителей Алтайского края

В стационарах края лежат девять больных с подозрением на энцефалит Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшую неделю 916 жителей Алтайского края пострадали от присасывания клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Сезон активности клещей в крае начался 30 марта. С этой даты в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились 4692 человека, из них 1370 детей до 14 лет.

– Среди пострадавших зарегистрировано 208 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 25 детей до 14 лет; 34 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у 5 детей; 22 случая с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, в том числе у 3 детей до 14 лет, - рассказали в краевом ведомстве.

По последним данным, в стационарах края лежат девять больных с подозрением на энцефалит. Один человек в тяжелом состоянии.