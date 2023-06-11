Около Барнаула уровень воды в Оби держится ниже критической отметки

Для контроля за паводком территориальное управление микрорайона отслеживает уровень воды каждые три часа Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Администрация Центрального района Барнаула контролирует развитие паводковой ситуации в Затоне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По данным Алтайского ЦГМС, по состоянию на 11 июня уровень воды в Оби около Барнаула составляет 479 см над нулем водомерного поста. Критическая отметка для микрорайона составляет 560 см.

В воскресенье глава администрации Центрального района Максим Сабына провел выездное совещание по вопросу паводковой ситуации в Затоне. Также он посетил объездную дорогу на остров Шубинский и проверил работу понтонного моста, по которому организовали движение транспорта на время перекрытия объездного пути на о.Шубинский.

В администрации отмечают, что для контроля за паводком территориальное управление микрорайона отслеживает уровень воды каждые три часа.