В Алтайском крае 11 июня 2023 температура поднимется до +27

В Барнауле днем ожидается от +22 до +24 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край вновь вернулась теплая солнечная погода. Прогноз на день дали синоптики регионального Гидрометцентра.

11 июня дневная температура воздуха составит от +22 до +27 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, грозы. Ветер подует северный со скоростью 5-10 м/с, местами порывы достигнут 15-20 м/с.

В Барнауле днем ожидается от +22 до +24. В конце дня синоптики прогнозируют небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северный, 5-10 м/с.