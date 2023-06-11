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НовостиОбщество11 июня 2023 2:47

В Алтайском крае 11 июня 2023 температура поднимется до +27

Ветер подует северный со скоростью 5-10 м/с
Вера Березовская
В Барнауле днем ожидается от +22 до +24

В Барнауле днем ожидается от +22 до +24

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайский край вновь вернулась теплая солнечная погода. Прогноз на день дали синоптики регионального Гидрометцентра.

11 июня дневная температура воздуха составит от +22 до +27 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, грозы. Ветер подует северный со скоростью 5-10 м/с, местами порывы достигнут 15-20 м/с.

В Барнауле днем ожидается от +22 до +24. В конце дня синоптики прогнозируют небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северный, 5-10 м/с.