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НовостиОбщество9 июня 2023 4:09

9 июня на Алтае местами пройдут дожди и грозы

Температура воздуха остается высокой. местами до +38 градусов
Александр Коровниченко
В конце дня в Барнауле могут пройти дожди и грозы

В конце дня в Барнауле могут пройти дожди и грозы

Фото: Анна СЕМИНА

Погода 9 июня в Алтайском крае остается жаркой. Однако местами в регионе пройдут дожди и грозы. Об этом сообщает алтайский ЦГМС.

На территории края 9 июня воздух прогреется до + 28, +33 градусов, местами до +38. При этом в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы возможны с ливнем и градом. Скорость ветра 7-12 метров в секунду с порывами. При грозах возможен шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха составит +31, +33 градуса. Преимущественно без осадков. В конце дня в городе возможны дожди и грозы.

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