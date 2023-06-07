В ДТП со «скорой» в Барнауле пострадали фельдшер, водитель и пациент

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле произошло ДТП с участием машины скорой помощи. В результате аварии пострадали три человека, сообщают в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло на Павловском тракте. Предварительно установлено, что водитель «скорой» со включёнными специальными световыми и звуковыми сигналами выехал на регулируемый перекресток на «красный» и столкнулся Toyota RAV4.

Травмы получили водитель и фельдшер, им оказали помощь на месте. Также пострадал больной, который находил на носилках в машине скорой помощи. Его госпитализировали и оказали помощь в кардиоцентре.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.