Активность в торговых центрах Алтайского края выросла почти в 2 раза

Это подтверждает анализ активности абонентов в сети МегаФона, проведенный специалистами с помощью обезличенной статистики Big Data.

Этой весной мобильный трафик абонентов сотового оператора в крупных торговых центрах краевой столицы увеличился почти в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В частности, в "Арене" пользователи выходили в сеть в три раза чаще по сравнению с аналогичным периодом. Наиболее интернет-активные абоненты также замечены в "Галактике" и "Европе".

В среднем ежедневно в популярных ТЦ краевой столицы посетители скачивают около четырех тысяч гигабайт трафика и проговаривают 1 400 часов.

По понятным причинам пик пользовательской активности приходится на выходные и праздничные дни. Покупатели переписываются в мессенджерах, отправляют фото и видео в социальные сети, ищут необходимую информацию о товарах в интернете.

Посетителей привлекает многофункциональность торговых центров: посещение магазинов, походы в кафе, кинотеатры, игровые зоны, доступные в одном месте.

В целях обеспечения качественных цифровых услуг МегаФон строит базовые станции внутри торговых центров и рядом с ними. Оборудование, которое находится внутри здания обеспечивает качественную голосовую связь и скорость интернета даже в труднодоступных помещениях. А уличные базовые станции дополнительно помогают улучшить покрытие как на прилегающей территории, так и внутри торговых центров.

Благодаря таким комплексным решениям в торговых залах, на подземных парковках, в закрытых складских и технических помещениях абоненты могут пользоваться передачей данных со скоростью 20-30 Мбит/с и совершать привычные действия: изучать характеристики товаров в электронных каталогах, загружать ролики с модными советами от стилистов, созваниваться с друзьями по видеосвязи.