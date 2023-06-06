РСХБ рассказал студентам АлтГАУ о возможностях интернет-платформы «Я в Агро»

Фото: из архива компании

В актовом зале вуза собрались студенты 1 и 2 курсов всех факультетов вуза.

«Нашим партнером Россельхозбанком создана специальная платформа, которая называется «Я в Агро». Интересы двух сторон работодателя и работника соединяются на современной цифровой площадке. Университет заинтересован в том, чтобы вы пользовались этой платформой. Через эту площадку и через вас мы хотели бы, чтобы как можно больше людей узнали об Алтайском государственном аграрном университете. Чтобы вы стали амбассадорами вуза, и амбассадорами банка», - сказал, обращаясь к студентам ректор АГАУ Николай Колпаков.

Наталья Куличенко, начальник отдела по работе с клиентами микробизнеса Алтайского филиала РСХБ познакомила с платформой «Я в Агро». Эта интернет-платформа была запущена Россельхозбанком в 2022 году. Сейчас на ней представлено более 20 тыс. вакансий в сфере сельского хозяйства от работодателей по всей России. Платформа успешно используется молодыми людьми, которые хотят работать в сфере АПК и узнавать больше об используемых в сельском хозяйстве технологиях, перспективах отрасли, профессиях будущего. Для абитуриентов на площадке доступна информация о 66 аграрных вузах и 77 колледжах с возможностью выбора направления обучения. На платформе также можно найти более 130 уникальных курсов для повышения квалификации и развития навыков.

Площадка «Я в Агро» стала открытием для студентов Алтайского ГАУ. Во время презентации многие из них пользовались возможностью моментально отсканировать QR-код и попасть на страницу резюме, свободных вакансий, производственных практик или допобразования.

- Я сам учился в аграрном университете - 20 лет назад это было. Такой агитации как сейчас – не было и таких возможностей не было. Сейчас не только Россельхозбанк и государство уделяют большое внимание развитию жизни в сельской местности, делаются доплаты на создание и развитие рабочих мест и инфраструктуры. Низкие ставки по сельской ипотеке. Многие востребованные специалисты получают у нас больше чем в городе. Специалисты нам нужны, зарплаты хорошие, дополнительные бонусы, так что ждем, и на практику, и на работу, - пригласил в свое хозяйство глава КФХ из пос. Дружба Алейского района Денис Андреев.

Студенты задавали много вопросов, спектр которых был очень широк от зарплат и дорог, до наличия школ, детских садов и допобразования для детей. Их интересовали и профессиональные моменты, связанные с породами скота, посевными площадями, урожаями в хозяйствах. На все из них были даны компетентные ответы.

Россельхозбанк активно поддерживает направление подготовки кадров в области АПК, реализуя различные мероприятия и программы для молодых специалистов. «День РСХБ» - одно из мероприятий, организуемых банком для студентов и выпускников, выбравших карьеру в агросфере.

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