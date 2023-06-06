На базе отдыха в Горном Алтае произошел пожар

Пожар в сауне Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Утром 5 июня на базе отдыха в Чемальском районе произошел крупный пожар.

Сообщение о возгорании на территории базы «Турсиб» поступило в 7.52 по местному времени. Пожар произошел в помещении аквапарка.

– В момент возникновения пожара автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации сработали своевременно, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Алтай.

Тем не менее, сам пожар обнаружили поздно, и поэтому огонь успел распространиться на площади 100 «квадратов». На момент прибытия первого подразделения, горело помещение сауны и хамама. К счастью ни отдыхающих, ни персонала там не было.

На тушении были задействованы 13 человек личного состава и четыре единицы техники. В 8.02 огонь локализовали, а спустя еще десять минут полностью ликвидировали. Причину возгорания еще предстоит выяснить.