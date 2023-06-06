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НовостиОбщество6 июня 2023 8:08

Комплекс «Ярс» вывели на плановое патрулирование в Алтайском крае

В регионе проходят учения
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Расчеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс». Скриншот видео ТК "Звезда"

Расчеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс». Скриншот видео ТК "Звезда"

Ракетные войска стратегического назначения вывели на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае комплексы «Ярс». Сегодня здесь проводят учения.

– Расчеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» выполнят задачи по совершению марша протяженностью до 100 километров, рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, инженерному оборудованию позиций, организации маскировки и боевого охранения, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минобороны РФ.

Во время учений военные проверят готовность личного состава, вооружения и техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования.

Напомним, аналогичные учения также проводят в Тверской и Новосибирской областях.