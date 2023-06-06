Комплекс «Ярс» вывели на плановое патрулирование в Алтайском крае

Расчеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс». Скриншот видео ТК "Звезда"

Ракетные войска стратегического назначения вывели на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае комплексы «Ярс». Сегодня здесь проводят учения.

– Расчеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» выполнят задачи по совершению марша протяженностью до 100 километров, рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, инженерному оборудованию позиций, организации маскировки и боевого охранения, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на минобороны РФ.

Во время учений военные проверят готовность личного состава, вооружения и техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования.

Напомним, аналогичные учения также проводят в Тверской и Новосибирской областях.