Замминистра здравоохранения Алтайского края покидает пост

Сотрудник написал заявление по собственному желанию Фото: Минздрав Алтайского края

Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Сергей Насонов написал заявление об уходе по собственному желанию.

Информацию об этом «Толку» подтвердили в ведомстве.

– На посту замминистра Насонов, в частности, отвечал за организацию мероприятий по реализации государственных программ в сфере здравоохранения, диспансеризации взрослого населения, - пишет издание.

Помимо этого он курировал отдел организации медицинской помощи взрослому и детскому населению, отдела лицензирования, юридического отдела и ряда других.

Если Насонов уйдет, то у министра останется только один заместитель – Наталья Белоцкая.