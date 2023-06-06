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НовостиОбщество6 июня 2023 6:34

Замминистра здравоохранения Алтайского края покидает пост

Причины не уточняются
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Сотрудник написал заявление по собственному желанию

Сотрудник написал заявление по собственному желанию

Фото: Минздрав Алтайского края

Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Сергей Насонов написал заявление об уходе по собственному желанию.

Информацию об этом «Толку» подтвердили в ведомстве.

– На посту замминистра Насонов, в частности, отвечал за организацию мероприятий по реализации государственных программ в сфере здравоохранения, диспансеризации взрослого населения, - пишет издание.

Помимо этого он курировал отдел организации медицинской помощи взрослому и детскому населению, отдела лицензирования, юридического отдела и ряда других.

Если Насонов уйдет, то у министра останется только один заместитель – Наталья Белоцкая.