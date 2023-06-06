Замминистра здравоохранения Алтайского края покидает пост

Сотрудник написал заявление по собственному желанию
Фото: Минздрав Алтайского края
Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Сергей Насонов написал заявление об уходе по собственному желанию.
Информацию об этом «Толку» подтвердили в ведомстве.
– На посту замминистра Насонов, в частности, отвечал за организацию мероприятий по реализации государственных программ в сфере здравоохранения, диспансеризации взрослого населения, - пишет издание.
Помимо этого он курировал отдел организации медицинской помощи взрослому и детскому населению, отдела лицензирования, юридического отдела и ряда других.
Если Насонов уйдет, то у министра останется только один заместитель – Наталья Белоцкая.