На Манжероке юный мотоциклист попал в ДТП и сбежал

Место ДТП Фото: предоставлено пресс-службой

В селе Манжерок 15-летний барнаулец устроил ДТП и сбежал. Авария произошла днем 3 июня.

Подросток управлял мотоциклом Kayo.

– На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, он не уступил дорогу автомобилю, который ехал по главной дороге и допустил столкновение с ВАЗ-21093, за рулем которого находился 34-летний житель Алтайского края, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай.

После столкновения подросток с места аварии скрылся. Но полицейские смогли его отыскать. Медицинская помощь потребовалась 34-летней пассажирке автомобиля, но к счастью, ее не госпитализировали. Помимо этого сам мотоциклист обращался к врачам.

– В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности, за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, - добавляют в ведомстве.