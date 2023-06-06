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НовостиОбщество6 июня 2023 1:50

Бесплатный пляж в Барнауле откроют 10 июня

Сейчас работает уже 12 водных объектов
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Городской пляж откроют к концу недели

Городской пляж откроют к концу недели

Фото: Анна СЕМИНА

В администрации Барнаула прошло совещание, на котором, в частности, обсудили работу водных объектов. Так городской пляж обещают открыть 10 июня.

Напомним, городской муниципальный пляж находится на острове Помазкин (Правобережный тракт, 10). Помимо этого к 10 июня также планируют открыть «Водный мир» (Правобережный тракт, 39).

В целом же на текущий момент в Барнауле действует 12 водных объектов, где горожане могут отдохнуть. Среди них и открытие бассейны и даже два озера – Варежка и Пионерское. С подробным списком можно ознакомиться на сайте мэрии. Все остальные места считаются неорганизованными и купаться на них запрещено.