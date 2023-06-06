Бесплатный пляж в Барнауле откроют 10 июня

Городской пляж откроют к концу недели Фото: Анна СЕМИНА

В администрации Барнаула прошло совещание, на котором, в частности, обсудили работу водных объектов. Так городской пляж обещают открыть 10 июня.

Напомним, городской муниципальный пляж находится на острове Помазкин (Правобережный тракт, 10). Помимо этого к 10 июня также планируют открыть «Водный мир» (Правобережный тракт, 39).

В целом же на текущий момент в Барнауле действует 12 водных объектов, где горожане могут отдохнуть. Среди них и открытие бассейны и даже два озера – Варежка и Пионерское. С подробным списком можно ознакомиться на сайте мэрии. Все остальные места считаются неорганизованными и купаться на них запрещено.