Виктор Миненок занимает пост главы Счетной палаты Алтайского края с 2017 года Фото: Олег УКЛАДОВ

6 июня депутаты АКЗС переизберут главу Счетной палаты региона Виктора Миненока. Это следует из повестки сессии.

Согласно закону главу Счетной палаты Алтайского края назначают депутаты АКЗС на 6 лет. На заседании 6 июня Виктора Миненока сначала освободят от должности из-за истечения срока полномочий, а после этого назначат вновь.

Добавим, что Виктор Миненок занимает пост главы Счетной палаты Алтайского края с 2017 года. Ранее он трудился в региональном Минфине.