Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 июня 2023 6:25

Депутаты АКЗС переизберут главу Счетной палаты региона

Сессия состоится 6 июня
Герман Архаров
Виктор Миненок занимает пост главы Счетной палаты Алтайского края с 2017 года

Виктор Миненок занимает пост главы Счетной палаты Алтайского края с 2017 года

Фото: Олег УКЛАДОВ

6 июня депутаты АКЗС переизберут главу Счетной палаты региона Виктора Миненока. Это следует из повестки сессии.

Согласно закону главу Счетной палаты Алтайского края назначают депутаты АКЗС на 6 лет. На заседании 6 июня Виктора Миненока сначала освободят от должности из-за истечения срока полномочий, а после этого назначат вновь.

Добавим, что Виктор Миненок занимает пост главы Счетной палаты Алтайского края с 2017 года. Ранее он трудился в региональном Минфине.