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НовостиПроисшествия4 июня 2023 3:01

В Горном Алтае произошло землетрясение

Население подземных толчков не ощутило
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Эпицентр событий

Эпицентр событий

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Ранним утром 4 июня в Республике Алтай произошло землетрясение.

По данным регионального главка МЧС оно зафиксировано в 23 километрах юго-западнее села Чаган-Узун в Кош-Агачском районе. Магнитуда в эпицентре составила 3,5. В 50-километровой зоне оказались 11 населенных пунктов, в том числе Улаганского и Кош-Агачского районов.

– Толчки местным населением не ощущались, сообщений о жертвах и разрушениях не поступало, звонков на службу 112 не поступало, - подчеркивают в ведомстве.

Все оперативные службы информированы о случившемся. Рабочая группа проверяет жилые и социально-значимые объекты.