46-летний мужчина пропал в Алтайском крае

Пропавший мужчина
Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
31 мая в Барнауле пропал 46-летний Василий Ситников. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Алтайского края.
46-летний мужчина ушел в неизвестном направлении, его поиски продолжаются.
Приметы пропавшего барнаульца: рост 165 сантиметров, xудощавое телосложение, серо-голубые глаза, темные волосы.
Мужчина был одет: серый спортивный костюм, серые кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться Василий Ситников, или видел его, просят звонить по бесплатному телефону 8-800-700-54-52.