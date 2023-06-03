46-летний мужчина пропал в Алтайском крае

Пропавший мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

31 мая в Барнауле пропал 46-летний Василий Ситников. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Алтайского края.

46-летний мужчина ушел в неизвестном направлении, его поиски продолжаются.

Приметы пропавшего барнаульца: рост 165 сантиметров, xудощавое телосложение, серо-голубые глаза, темные волосы.

Мужчина был одет: серый спортивный костюм, серые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться Василий Ситников, или видел его, просят звонить по бесплатному телефону 8-800-700-54-52.