Большая часть загородных и дневных лагерей уже работает в Алтайском крае

Алтайском крае стартовали первые смены в детских загородных и дневных лагерях Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае стартовали первые смены в детских загородных и дневных лагерях. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Виктор Томенко.

В регионе уже работает большая часть лагерей, в которых отдыхают почти 48 тысяч детей. В ближайшую неделю откроются оставшиеся. Среди них «Березка» и «Юность». Всего в лагерях Алтайского края в 2023 году смогут отдохнуть свыше 90 тысяч детей.

По словам губернатора, в регионе подготовились к началу сезона, провели ремонты и обновили лагеря для того, чтобы отдых был комфортным и безопасными.