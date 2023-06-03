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НовостиОбщество3 июня 2023 5:38

Большая часть загородных и дневных лагерей уже работает в Алтайском крае

Всего в лагерях Алтайского края в 2023 году смогут отдохнуть больше 90 тысяч детей
Герман Архаров
Алтайском крае стартовали первые смены в детских загородных и дневных лагерях

Алтайском крае стартовали первые смены в детских загородных и дневных лагерях

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае стартовали первые смены в детских загородных и дневных лагерях. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Виктор Томенко.

В регионе уже работает большая часть лагерей, в которых отдыхают почти 48 тысяч детей. В ближайшую неделю откроются оставшиеся. Среди них «Березка» и «Юность». Всего в лагерях Алтайского края в 2023 году смогут отдохнуть свыше 90 тысяч детей.

По словам губернатора, в регионе подготовились к началу сезона, провели ремонты и обновили лагеря для того, чтобы отдых был комфортным и безопасными.