Жару до +36 градусов прогнозируют в Алтайском крае 3 июня

В Барнауле 3 июня ожидается +32…+34 градуса Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край находится во власти аномальной жары. В субботу, 3 июня, столбики термометров покажут +26…+31 местами до +36 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

В крае будет преимущественно без осадков. Подует восточный ветер, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле 3 июня ожидается +32…+34 градуса. Преимущественно без осадков. Будет дуть восточный ветер, 4-9 м/с.

В региональном управлении МЧС напомнили, что в регионе сохраняется чрезвычайная, а местами высокая пожароопасность. Жителей Алтайского края призывают быть осторожными при обращении с огнем.