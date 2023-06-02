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НовостиЭкономика2 июня 2023 10:15

Доходы краевого бюджета выросли за прошлый год на 6%

Отчет об исполнении бюджета за 2022 год был представлен в АКЗС
Александр Коровниченко
С отчетом в АКЗС выступил министр финансов Данил Ситников

С отчетом в АКЗС выступил министр финансов Данил Ситников

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 2 июня, в Алтайском краевом законодательном собрании состоялись публичные слушания по отчету об исполнении краевого бюджета за 2022 год. С отчетом выступил министр финансов региона Данил Ситников. Об этом сообщает правительство Алтайского края.

В своем отчете министр указал, что доходы краевого бюджета в прошлом году составили 160 миллиардов рублей и выросли на 6%. При этом расходы из региональной казны составили 170 миллиарда рублей. Эта цифра составляет 120% от показателей 2021 года.

Отдельно отмечается, что все поступившие замечания и предложения, поступившие от депутатов АКЗС, будут учитываться при планировании бюджета на следующий финансовый год.