Новые правила парковки электросамокатов установили в Барнауле

Теперь бросить электросамокат, где захочется, будет уже нельзя Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульская городская Дума приняла новые правила для владельцев и пользователей электросамокатов. Отдельно прописаны требования к их размещению. Решение об этом принято на заседании 2 июня.

Теперь в правилах благоустройства города закреплено словосочетание - «средство индивидуальной мобильности» (СИМ). Под это определение попадают не только электросамокаты, но и гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие похожие средства передвижения.

Теперь бросить СИМ, где захочется, будет уже нельзя. Депутаты городской Думы разработали правила их размещения. Теперь СИМ нельзя оставлять на газонах, остановках общественного транспорта, на территориях памятников, мемориальных объектах и велодорожках.