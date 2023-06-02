Виктор Томенко посетил гала-концерт фестиваля «Белый пароход» в барнаульской филармонии.

Виктор Томенко в зрительном зале. Фото: пресс-служба губернатора Алтайского края

Алтайский край впервые стал местом для проведения Всероссийского детского музыкального фестиваля «Белый пароход». В его открытии на гала-концерте в барнаульской филармонии побывал губернатор региона Виктор Томенко. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Благотворительный музыкальный фестиваль «Белый пароход» на протяжении 18 лет помогает детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проявить себя и выступить на большой сцене. Как отметил Виктор Томенко, это очень важное и нужное дело. Отдельно губернатор указал на то, что на Алтае многое делается для поддержки детского творчества. Так, в крае работает 89 школ искусств, причем из них сельских больше, чем в любом другом регионе Сибири.

После гала-концерта Виктор Томенко встретился с детьми–участниками фестиваля. Ребята рассказали про свой жизненный путь и творческие успехи. Губернатор отметил, что гордится каждым, кто побеждает в конкурсах и участвует в фестивалях, теми, кто только ищет себя и прикладывает для этого много усилий.