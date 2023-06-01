В бийском поселке неизвестное животное раздирает скот и держит в страхе людей

Возможно, свирепствуют бродячие собаки Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители бийского поселка Нагорный живут в страхе из-за неизвестного животного, которое задирает на подворьях поросят, кроликов и домашнюю птицу. Об этом 31 мая сообщил ТГ-канал «ЧП Бийск».

- Собака это или волк, мы не знаем. Прошлой ночью «оно» разорило сарай одной из семей. Туда животное проникло, разбив окно, затем с силой «вывернуло» шарниры на двери в свинарник. Незваный гость разодрал куриц, двух поросят, а также кроликов, - пишут местные жители.

В итоге за одну неделю пострадали три подворья. Люди вызвали сотрудников полиции, которые передадут материалы участковому.

- Нужно как можно скорее выяснить, что за животное свирепствует и держит людей в страхе! – говорят они. Люди опасаются, что это «нечто» может наброситься и на человека.

О животном известно лишь то, что шерсть у него серого цвета.