Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2023 3:55

На Алтае неделю назад загадочно исчезла 17-летняя девушка в салатовых штанах

О ее местонахождении не известно с 24 мая
Александра Сапожкова
Ориентировка на пропавшую

Ориентировка на пропавшую

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Волонтеры «ЛизаАлерт» разыскивают в Алтайском крае пропавшую 17-летнюю Наталью Чащихину из села Тогул.

Девушка исчезла еще 24 мая. И с тех пор о ней ничего не известно. Приметы пропавшей: худощавая, рост 155 см, волосы каштановые, глаза черные. Была одета в салатовые штаны, белые кроссовки и рубашку с капюшоном в крупную сине-белую клетку.

Если вам что-либо известно о девушке или вы хотите помочь с ее поисками, звоните по тел. 8-800-700-54-52 или 112.