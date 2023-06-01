Барнаульского экс-полицейского осудили за взятки от сотрудников автосалонов

Мужчина получил деньгами 1 млн 300 тыс. рублей Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Барнауле 33–летнего бывшего оперуполномоченного полиции признали виновным по ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). Подробности сообщили в региональном следкоме.

Полицейский занимался проверкой по заявлениям граждан о мошеннических действиях сотрудников автосалонов. Они продавали автомобили по завышенным ценам и на заведомо невыгодных условиях. Летом 2021 года оперуполномоченный предложил представителю автосалонов ежемесячно передавать ему взятку за незаконные действия и бездействие в пользу автосалонов.

- С августа 2021 по июнь 2022 года он получил взятки деньгами (1 млн 300 тыс. рублей) и другими предметами стоимостью более 30 тысяч рублей, - уточнили в следкоме.

Преступление выявили сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по краю. За проступок мужчина был уволен из органов внутренних дел.

Суд назначил мужчине шесть лет колонии строгого режима и штраф 2 662 720 рублей. На его имущество стоимостью более 2 млн 700 тыс. рублей наложен арест. Также его лишили звания «майор полиции» и права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 5 лет. Сам экс-полицейский вину признал полностью.