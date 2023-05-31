Виктор Томенко рассказал о новых ультрасовременных трамваях, которые привозят в Барнаул

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

В Барнауле скоро начнут курсировать новые низкопольные трамваи. Подробнее о них рассказал в своем Telegram-канале глава региона Виктор Томенко.

Первый такой трамвай уже привезли в краевую столицу. Это модель 802Е, рассчитанная на 150 пассажиров.

– Всего мы заказали 10 таких трамваев. Выделили на это 716,4 миллиона рублей. Из-за сложностей, которые возникли у поставщика «Автотехкомплект» с комплектующими, сроки поставки пришлось изменить. Ведем переговоры о том, чтобы оставшиеся 9 трамваев были отправлены в Барнаул как можно быстрее, - рассказал Виктор Томенко.

По каким именно маршрутам будут ездить новые трамваи, пока официально не сообщается.