В Барнауле будут судить таксиста, который под наркотиками насмерть задавил человека

В машине ехали пассажиры Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнауле перед судом предстанет таксист, который насмерть сбил человека. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

В процессе расследования уголовного дела было установлено, что в августе прошлого года таксист вез пассажиров в состоянии наркотического опьянения. На проезжей части лежал пьяный пешеход, водитель, не затормозив, наехал на него. В результате человек скончался.

Водителю предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.4 ст.264 УК РФ.

– Кроме того, прокуратурой г. Барнаула готовится иск о прекращении действия его прав на управление транспортными средствами, - рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Уголовное дело направили в суд.