6 июня депутаты АКЗС проведут внеочередную сессию на тему губернаторских выборов

Окончательно утвердить повестку внеочередного заседания планируется 2 июня Фото: Олег УКЛАДОВ

6 июня депутаты АКЗС проведут внеочередную сессию в связи с необходимостью назначить официальные выборы губернатора Алтайского края в этом году. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Также на оперативном совещании у председателя АКЗС Александра Романенко были озвучены предложения о внесении других вопросов в повестку заседания. В их числе – вопросы о недавних корректировках норм отпуска льготной древесины, утверждение законопроекта «Об исполнении бюджета Алтайского края за 2022 год», а также ввод в регионе нового типа особо охраняемых природных территорий.

Окончательно утвердить повестку внеочередного заседания планируется в пятницу, 2 июня.