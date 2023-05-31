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НовостиПолитика31 мая 2023 2:19

6 июня депутаты АКЗС проведут внеочередную сессию на тему губернаторских выборов

На ней рассмотрят и другие вопросы
Вера Березовская
Окончательно утвердить повестку внеочередного заседания планируется 2 июня

Окончательно утвердить повестку внеочередного заседания планируется 2 июня

Фото: Олег УКЛАДОВ

6 июня депутаты АКЗС проведут внеочередную сессию в связи с необходимостью назначить официальные выборы губернатора Алтайского края в этом году. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Также на оперативном совещании у председателя АКЗС Александра Романенко были озвучены предложения о внесении других вопросов в повестку заседания. В их числе – вопросы о недавних корректировках норм отпуска льготной древесины, утверждение законопроекта «Об исполнении бюджета Алтайского края за 2022 год», а также ввод в регионе нового типа особо охраняемых природных территорий.

Окончательно утвердить повестку внеочередного заседания планируется в пятницу, 2 июня.